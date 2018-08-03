Житель села в Ульяновской области натравил собаку на полицейских

От жительницы села Богдашкино Цильнинского района 31 июля поступило сообщение о конфликте с 42-летним пьяным мужчиной. Когда на звонок прибыл полицейский наряд, дебошир натравил на полицейских собаку, а после того, как она была убита — вооружился вилами и пытался сам напасть на представителей власти, сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Нетрезвый гражданин со двора своего дома натравил на полицейских собаку. В ответ один из полицейских применил табельное оружие. После того, как животное было обезврежено, хозяин дома, взяв в руки вилы, попытался напасть на правоохранителей. Полицейский произвел четыре предупредительных выстрела вверх и один выстрел на поражение. Гражданину была оказана доврачебная помощь, а на место происшествия вызвана скорая медицинская помощь.

«В результате применения табельного оружия 42-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель села Богдашкино доставлен в Большенагаткинскую ЦРБ, где ему была оказана помощь, в госпитализации не нуждается. В настоящее время мужчина помещен в комнату административно задержанных ОМВД России по Цильнинскому району», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

По факту применения насилия в отношении сотрудников полиции следственными органами СУ СК России по ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.