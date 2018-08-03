Убивших отца трех сестер заключили под стражу

Трех сестер, подозреваемых в убийстве отца, совершенном группой лиц по предварительному сговору, заключили под стражу. С соответствующим ходатайством выступило следствие, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР

Преступление было совершено в конце июля. Труп 57-летнего Михаила Хачатуряна был обнаружен 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве . Погиб он от множественных колото-резанных ран груди и шеи.

Девушки рассказали сыщикам, что убили отца из-за неприязненных отношений. По их словам, он долгое время причинял им моральные страдания и использовал как рабынь. Брат подозреваемых рассказал, что конфликты между отцом и дочерьми возникали на бытовой почве. Он уверен, что девушки не ценили «напутствие и цель в жизни», которые давал им родитель. Также, по его словам, отец знал о том, что сестры готовы убить его за несколько часов до смерти.

В обстоятельствах преступления разбираются специалисты Главного следственного управления СКР. Проводятся дактилоскопическая и молекулярно генетическая судебные экспертизы, также назначены ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уже допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Осмотрен блок видеоригестратора от домофона, получены копии с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы . Ведется сбор характеризующих материалов на обвиняемых и потерпевшего.

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