Полиция Лондона сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта

ЛОНДОН, 2 августа. / ТАСС /. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали подозреваемого в подготовке теракта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По ее данным, задержание произошло на северо-западе Лондона в рамках запланированной операции, по итогам которой в полицейский участок был доставлен 20-летний подозреваемый. Никто из полицейский в ходе выполнения служебных обязанностей не пострадал.