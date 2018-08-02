«Специальный репортаж»: Три сестры

Это преступление прогремело на всю страну. Три сестры убили родного отца. На теле мужчины следователи насчитали почти четыре десятка ножевых ранений.

Девушек, младшей из которых всего 17 лет, задержали в тот же день. Они заявили, что устали от бесконечных оскорблений и побоев со стороны родителя, и были вынуждены пойти на преступление.