Ещё
«Специальный репортаж»: Три сестры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Специальный репортаж»: Три сестры 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Это преступление прогремело на всю страну. Три сестры убили родного отца. На теле мужчины следователи насчитали почти четыре десятка ножевых ранений.
Девушек, младшей из которых всего 17 лет, задержали в тот же день. Они заявили, что устали от бесконечных оскорблений и побоев со стороны родителя, и были вынуждены пойти на преступление.
Специальный корреспондент телеканала Москва 24 Анатолий Воронов поговорил с подругами задержанных, а так же с родственниками погибшего мужчины, и попытался понять, кем тот был — строгим, но любящим отцом или жестоким домашним тираном?
Москва24: последние новости
Появились фотографии с места убийства Хачатуряна Суд арестовал 17-летнюю Марию Хачатурян до 28 сентября Убившие отца сестры рассказали о рабской жизни представителям ОНК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги412
Жестокое убийство ребенка привело к цыганским погромам143
Пенсионный возраст предложили отменить478
Украинские военные заявили о масштабном «котле»205
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью804
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение