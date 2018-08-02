В Тбилиси гражданину, укравшему 1,2 млн куб. м природного газа, дали восемь лет

Тбилисский городской суд приговорил укравшего 1,2 млн куб. м природного газа к восьми годам лишения свободы, передает

Обвиняемый гражданин Грузии признан виновным в краже природного газа в крупном размере, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры страны. На основании представленных следствием доказательств суд установил, что осужденный подсоединил металлическую трубу и регулятор давления природного газа к проходящему под землей через село Бербуки Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) магистральному трубопроводу, который принадлежит «Компании транспортировки газа Грузии».

С помощью этого устройства газодобытчик за 10 месяцев украл из трубопровода 1,2 млн кубометров природного газа. Ущерб, нанесенный «Компании транспортировки газа Грузии» оценен в 458 тыс. лари (около 188 тыс. долларов).

Уголовное дело было возбуждено по статье 177 УК Грузии «кража, совершенная в крупном размере в отношении нефти или газа на магистральном трубопроводе», что карается лишением свободы сроком от 6 до 10 лет.