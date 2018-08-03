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Следователи проведут ряд экспертиз по делу об убийстве сестрами отца
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Следователи проведут ряд экспертиз по делу об убийстве сестрами отца 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В ходе расследования были получены копии с камер видеонаблюдения, допрошены родственники и знакомые обвиняемых.
Следственный комитет назначил баллистическую, дактилоскопическую и ряд других экспертиз по делу об убийстве тремя сестрами своего отца. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК по Москве.
— По изъятому оружию из квартиры будет проведена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку — дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, — пояснили в пресс-службе Следственного Комитета. — Также назначены и ряд других экспертиз для определения всех обстоятельств дела.
В ходе расследования были получены копии с камер видеонаблюдения, допрошены родственники и знакомые обвиняемых.
Напомним, в Москве были задержаны три сестры, которых обвиняют в убийстве своего отца.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 27 июля в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемыми по данному делу оказались три его дочери 17, 18 и 19 лет. Во время допроса задержанные признали свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. По их словам, в семье их принимали за рабынь (подробнее…).
В полиции уточнили, что за последний год не поступало ни одного заявления о каких-либо происшествиях в квартире, где проживал убитый. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, причины этой трагедии должны быть тщательно расследованы (далее…). Специалисты проверят работу органов опеки и сотрудников школы, где учились две из трех сестер.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Три сестры. Убившие отца
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Рощиной
"Анна Каренина", которой муж-ревнивец отрубил руки в припадке гнева. Или вот — «Три сестры» на новый лад. Убившие своего отца. До последнего не хотела писать на эту жуткую тему, потому что опять и снова — бытовое насилие, длящееся изо дня в день (подробнее…)
Вечерняя Москва: последние новости
Трех сестер, убивших родного отца, поместили за решетку до вынесения приговора Разводить не смейся. Как священник зарезал жену Он сделал нас рабами: Сестры-убийцы рассказали об издевательствах отца
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