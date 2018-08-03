Следователи проведут ряд экспертиз по делу об убийстве сестрами отца

В ходе расследования были получены копии с камер видеонаблюдения, допрошены родственники и знакомые обвиняемых.

Следственный комитет назначил баллистическую, дактилоскопическую и ряд других экспертиз по делу об убийстве тремя сестрами своего отца. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК по Москве.

— По изъятому оружию из квартиры будет проведена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку — дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, — пояснили в пресс-службе Следственного Комитета. — Также назначены и ряд других экспертиз для определения всех обстоятельств дела.

В ходе расследования были получены копии с камер видеонаблюдения, допрошены родственники и знакомые обвиняемых.

Напомним, в Москве были задержаны три сестры, которых обвиняют в убийстве своего отца.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 27 июля в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемыми по данному делу оказались три его дочери 17, 18 и 19 лет. Во время допроса задержанные признали свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. По их словам, в семье их принимали за рабынь (подробнее…).

В полиции уточнили, что за последний год не поступало ни одного заявления о каких-либо происшествиях в квартире, где проживал убитый. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, причины этой трагедии должны быть тщательно расследованы (далее…). Специалисты проверят работу органов опеки и сотрудников школы, где учились две из трех сестер.

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Три сестры. Убившие отца