В Москве неизвестные отобрали у мужчины 5 млн рублей и уехали на такси

"По адресу: ул. Мантулинская, д. 12 пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 млн руб. и телефон, после чего скрылись на желтом такси", — рассказал источник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов столицы ввели план «Перехват» для задержания подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейскими был задержан укравший из банка 15 млн рублей мужчина в мотошлеме.