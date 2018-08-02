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В Москве неизвестные отобрали у мужчины 5 млн рублей и уехали на такси
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В Москве неизвестные отобрали у мужчины 5 млн рублей и уехали на такси 

Газета.Ru 1 час назад
Пятеро неизвестных на территории Пресненского района Москвы отобрали у мужчины 5 миллионов рублей и телефон, после чего покинули место преступления на такси, заявил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».
"По адресу: ул. Мантулинская, д. 12 пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 млн руб. и телефон, после чего скрылись на желтом такси", — рассказал источник.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов столицы ввели план «Перехват» для задержания подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейскими был задержан укравший из банка 15 млн рублей мужчина в мотошлеме.
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