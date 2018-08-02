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У здания конгресса США обнаружили автомобиль с оружием и боеприпасами
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У здания конгресса США обнаружили автомобиль с оружием и боеприпасами 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона арестовали владельца автомобиля, в котором были обнаружены боеприпасы и оружие, передает CNN.
Сообщается, что полиция осматривала парковку, расположенную неподалеку от здания конгресса США, когда обнаружила автомобиль, в котором находились оружие и боеприпасы к нему.
Владелец автомобиля появился, когда рядом с его транспортом находились сотрудники полиции, и с его согласия они осмотрели машину.
"На этот раз нет никаких доказательств, которые позволили бы говорить о связи с терроризмом", — заявили в полиции.
Мужчина был арестован и доставлен в отделение полиции, где ожидает предъявления обвинения.
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