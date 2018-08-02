У здания конгресса США обнаружили автомобиль с оружием и боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона арестовали владельца автомобиля, в котором были обнаружены боеприпасы и оружие, передает CNN

Сообщается, что полиция осматривала парковку, расположенную неподалеку от здания конгресса США , когда обнаружила автомобиль, в котором находились оружие и боеприпасы к нему.

Владелец автомобиля появился, когда рядом с его транспортом находились сотрудники полиции, и с его согласия они осмотрели машину.

"На этот раз нет никаких доказательств, которые позволили бы говорить о связи с терроризмом", — заявили в полиции.

Мужчина был арестован и доставлен в отделение полиции, где ожидает предъявления обвинения.