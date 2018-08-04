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В полиции не подтвердили информацию о попытке кражи из магазина одежды в Москве
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В полиции не подтвердили информацию о попытке кражи из магазина одежды в Москве 

РИАМО 1 час назад
Столичный главк МВД РФ не подтверждает информацию о попытке кражи из магазина одежды в одном из торговых центров Москвы и о задержании подозреваемых, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Мы такую информацию о сегодняшнем задержании не подтверждаем. Сегодня таких инцидентов не было», — сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на юге Москвы в одном из торговых центров сотрудники полиции задержали несколько человек, пытавшихся украсть вещи из магазина одежды.
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