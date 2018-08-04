В полиции не подтвердили информацию о попытке кражи из магазина одежды в Москве

Столичный главк МВД РФ не подтверждает информацию о попытке кражи из магазина одежды в одном из торговых центров Москвы и о задержании подозреваемых, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Мы такую информацию о сегодняшнем задержании не подтверждаем. Сегодня таких инцидентов не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на юге Москвы в одном из торговых центров сотрудники полиции задержали несколько человек, пытавшихся украсть вещи из магазина одежды.