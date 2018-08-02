Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении магазина

Он сообщил, что 30 июля сотрудники организации обратились в полицию с заявлением о том, что в торговой точке на Ленинградском проспекте вскрыто помещение, нарушена обстановка. При осмотре места происшествия было обнаружено, что были похищены денежные средства в размере более 70 тысяч рублей, ноутбук, в также электронные сигареты в количестве четырех штук на общую сумму 15 тысяч рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уже 2 августа в 00:10 сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.