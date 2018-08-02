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Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении магазина
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Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении магазина 

РИАМО 4 часа назад
В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового магазина, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Он сообщил, что 30 июля сотрудники организации обратились в полицию с заявлением о том, что в торговой точке на Ленинградском проспекте вскрыто помещение, нарушена обстановка. При осмотре места происшествия было обнаружено, что были похищены денежные средства в размере более 70 тысяч рублей, ноутбук, в также электронные сигареты в количестве четырех штук на общую сумму 15 тысяч рублей.
«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уже 2 августа в 00:10 сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.
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