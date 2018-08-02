Мужчина сжег заживо отца в Архангельской области

Пьяный 38-летний житель Архангельской области поджег дом, в котором находился его отец. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.

Задержанный мужчина во время допроса отказался признавать свою вину. По его словам, он хотел всего лишь напугать отца. На такие действия его спровоцировала личная неприязнь к главе семейства. В нетрезвом состоянии обвиняемый облил весь частный дом бензином и поджег. Находящийся внутри отец получил серьезные ожоги. Медики не смогли его спасти.

Следователи предъявили поджигателю обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве.