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Разыскиваемого ставропольца поймали в Черкесске
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Разыскиваемого ставропольца поймали в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Черкесска задержали ставропольца, объявленного в розыск, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Молодого человека разыскивали полицейские Благодарненского района Ставропольского края по подозрению в изнасиловании. Сотрудникам правоохранительных органов Черкесска удалось задержать молодого жителя Ставрополя. Задержанного передали на Ставрополье, где его делом займутся местные органы.
Ранее в КЧР возбудили уголовное дело в отношении полицейского. Мужчину подозревают в избиении невиновного задержанного.
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