Разыскиваемого ставропольца поймали в Черкесске

Ранее в КЧР возбудили уголовное дело в отношении полицейского. Мужчину подозревают в избиении невиновного задержанного.

АиФ Ставрополье: последние новости

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