Суд арестовал одну из обвиняемых в убийстве отца сестер

Суд в Москве арестовал младшую из трех сестер, которые обвиняются в убийстве их отца, сообщает пресс-служба СКР.

«По ходатайству следствия суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летней Марии Хачатурян, младшей из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве сообщала, что 27 июля, в межквартирном холле подъезда жилого дома, который расположен на Алтуфьевском шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями в области груди и шеи.

По подозрению в убийстве были задержаны три дочери обвиняемого 17, 18 и 19 лет, которые в ходе допроса признали свою вину, пояснив, что у них «сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».