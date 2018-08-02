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Суд арестовал одну из обвиняемых в убийстве отца сестер
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Суд арестовал одну из обвиняемых в убийстве отца сестер 

Rambler News Service 1 час назад
Суд в Москве арестовал младшую из трех сестер, которые обвиняются в убийстве их отца, сообщает пресс-служба СКР.
«По ходатайству следствия суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летней Марии Хачатурян, младшей из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве сообщала, что 27 июля, в межквартирном холле подъезда жилого дома, который расположен на Алтуфьевском шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями в области груди и шеи.
По подозрению в убийстве были задержаны три дочери обвиняемого 17, 18 и 19 лет, которые в ходе допроса признали свою вину, пояснив, что у них «сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».
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