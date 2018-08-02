На Урале передано в полицию дело о смерти мужчины, к которому отказалась ехать «скорая» 

В Свердловской области следователи передали в полицию уголовное дело о смерти мужчины, к которому отказалась ехать скорая помощь, сообщает URA.RU.
Инцидент произошёл в городе Березовском. Дело расследовалось более полугода.
«Действительно, на днях уголовное дело из СК было передано в отдел внутренних дел Березовского. В полиции было принято решение о приостановлении дела. С обоснованностью этого решения согласилась прокуратура Березовского», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
По его словам, у родных мужчины есть право обжаловать решение следователей и полиции в вышестоящих инстанциях.
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