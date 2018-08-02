В Тверской области возбудили уголовное дело после загрязнения реки 

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения притока реки Остречина в Тверской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, использование и иное обращение бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды» — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области. По данным следствия, в городе Бежецк сточные воды попали в безымянный ручей, являющийся притоком реки Остречина.
Как отметили в ведомстве, произошло биогенное загрязнение воды, было зафиксировано значительное превышение нормативов предельно допустимых концентраций веществ.