В Москве гендиректора обвиняют в даче взятки сотруднику авианадзора

Москве в отношении генерального директора ОАО возбуждено уголовное дело за дачу взятки сотруднику управления государственного авиационного надзора по ЦФО, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что 13 апреля 2016 года генеральный директор открытого акционерного общества передал должностному лицу управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО 50 тысяч рублей за перенос срока устранения нарушения, выявленного надзирающим органом в ходе проверки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отмечается в сообщении.