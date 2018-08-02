Жителя Саратовской области будут судить за изнасилование и убийство ребенка

Ранее в МВД РФ отмечали, что тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска. По подозрению в убийстве ребенка был задержан ранее судимый 25-летний местный житель. Он признался, что 8 апреля в состоянии алкогольного опьянения под угрозой расправы надругался над девочкой, а потом убил ее, спрятав тело. По данным следствия, подозреваемый нанес ей не менее трех ножевых ранений в шею.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего жителя города Красноармейска в совершении преступлений против половой неприкосновенности 12-летней девочки и ее убийства… Следствием собрана достаточная доказательственная база, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", — говорится в сообщении СУСК.

По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, напал на незнакомую девочку в районе заброшенной птицефабрики и силой доставил в свой дом, где надругался над ней, после чего вывел в безлюдное место неподалеку от кирпичного завода. Там мужчина зарезал девочку ножом, а ее тело спрятал в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой.

В ходе следствия была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.