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В Оренбургской области оставили без изменения приговор по делу о нападении на полицейского
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В Оренбургской области оставили без изменения приговор по делу о нападении на полицейского 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя Орска, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу суда.
По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Он ударил полицейского кулаком в лицо и причинил лёгкий вред здоровью.
Октябрьский районный суд приговорил обвиняемого к четырём с половиной годам колонии строгого режима. Судебная коллегия признала вердикт законным и оставила без изменения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесли приговор по делу о нападении на пограничника.
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