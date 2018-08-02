В Оренбургской области оставили без изменения приговор по делу о нападении на полицейского 

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя Орска, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу суда.
По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Он ударил полицейского кулаком в лицо и причинил лёгкий вред здоровью.
Октябрьский районный суд приговорил обвиняемого к четырём с половиной годам колонии строгого режима. Судебная коллегия признала вердикт законным и оставила без изменения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесли приговор по делу о нападении на пограничника.