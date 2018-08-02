На Украине двух мужчин подозревают в совершении шести терактов

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости . Национальная полиция Украины направила в суд дело против двух мужчин, которых подозревают в совершении шести терактов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года полиция заявила о задержании трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Правоохранители подозревают их в организации преступной группировки для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.

"Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей этих преступлений", — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчины могут быть причастны к 27 преступлениям на территории Украины, в том числе, к совершению шести терактов. Кроме того, подозреваемым инкриминируют попытку разжигания межнациональной розни, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.