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На Украине двух мужчин подозревают в совершении шести терактов
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На Украине двух мужчин подозревают в совершении шести терактов 

РИА Новости 3 часа назад
КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Национальная полиция Украины направила в суд дело против двух мужчин, которых подозревают в совершении шести терактов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
В конце прошлого года полиция заявила о задержании трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Правоохранители подозревают их в организации преступной группировки для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.
"Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей этих преступлений", — говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчины могут быть причастны к 27 преступлениям на территории Украины, в том числе, к совершению шести терактов. Кроме того, подозреваемым инкриминируют попытку разжигания межнациональной розни, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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