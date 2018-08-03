Полиция возбудила дело после пожара в харьковской академии

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости . Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове , сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

Пожар площадью около 1,3 тысячи квадратных метров вспыхнул в четверг на крыше в Украинской инженерно-педагогической академии. В пятницу он был потушен.

"Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

По данным полиции, пожар возник при проведении ремонтных работ, один человек получил тепловой удар и был доставлен в больницу.