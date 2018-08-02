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Ссора пассажиров в столичном автобусе закончилась убийством
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Ссора пассажиров в столичном автобусе закончилась убийством 

Свободная пресса 53 минуты назад
На севере Москвы пассажир автобуса в ходе ссоры с незнакомым мужчиной нанес ему смертельные удары ножом. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Инцидент произошел 1 августа. По версии следствия, между пассажирами автобуса на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. В ходе конфликта 56-летний мужчина нанес оппоненту ножом колото-резаное ранение. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе допроса обвиняемый признал вину, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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