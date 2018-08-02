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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали безработного 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении 79-летней пенсионерки. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
По сообщению Ю. Титова, в службу «102» с заявлением обратилась жительница столицы, проживающая на Братской улице. По ее словам, утром ей на телефон позвонил неизвестный и представился сыном. Мужчина сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужна крупная сумма денег для решения возникших проблем. За деньгами он обещал прислать своего знакомого. Через полчаса к подъезду пожилой женщины подошел неизвестный молодой человек, которому она и отдала 300 тысяч рублей. Вернувшись в квартиру, пенсионерка позвонила своему сыну и узнала, что никакого ДТП не было и с ним все в порядке. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Свободном проспекте.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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