Суд в Италии освободил обвиняемого в коррупции бывшего российского сенатора

Суд в итальянском городе Венеция освободил задержанного ранее российского экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, обвиняемого на родине в коррупции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мауро Анетрини.

«Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», — сказал юрист.

Ранее в четверг состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала ходатайство об освобождении его из-под стражи. Суд его удовлетворил. Российская сторона, по словам Анетрини, в 40-дневный срок может потребовать экстрадировать Кривицкого, предоставив материалы проведенного в отношении него следствия. Одновременно во Франции рассматривается его запрос о предоставлении политического убежища.