Суд в Италии освободил обвиняемого в коррупции бывшего российского сенатора 

Суд в итальянском городе Венеция освободил задержанного ранее российского экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, обвиняемого на родине в коррупции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мауро Анетрини.
«Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», — сказал юрист.
Ранее в четверг состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала ходатайство об освобождении его из-под стражи. Суд его удовлетворил. Российская сторона, по словам Анетрини, в 40-дневный срок может потребовать экстрадировать Кривицкого, предоставив материалы проведенного в отношении него следствия. Одновременно во Франции рассматривается его запрос о предоставлении политического убежища.
Бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий в марте 2017 года по решению российского суда был заочно арестован на два месяца по обвинению в получении в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей. Он представлял Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. C 1 марта прошлого года он находился в международном розыске и был задержан по запросу российской стороны в городе Кортина д'Ампеццо на севере Италии, где пребывал на законных основаниях.