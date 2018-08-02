Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире на юго‑востоке Москвы 

В Москве ликвидировали пожар в квартире жилого дома по улице Ухтомской в ЮВАО, в помещении были обнаружены тела 55-летней женщины и 79-летнего мужчины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание.
«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.