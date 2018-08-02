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В Краснодарском крае 47-летний мужчина убил топором отца на даче
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В Краснодарском крае 47-летний мужчина убил топором отца на даче 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В полицию 16 июля обратилась супруга 76-летнего жителя Армавира. Женщина рассказал, что ее муж ушел из дома два дня назад, и с тех пор она ничего не знает о местонахождении пожилого человека.
По данному факту СК начал доследственную проверку, в ходе которой было установлено, что к исчезновению пенсионера причастен его сын. Как выяснилось, в тот роковой день 47-летний мужчина пришел на дачный участок, где его отец занимался хозяйственными делами. Между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил топор и убил родителя. После этого он закопал тело на участке и ушел. О случившемся злоумышленник никому не рассказывал.
— 1 августа 2018 года следствием был произведен осмотр участка местности, где мужчина указал место захоронения отца, где при раскопках обозначенного участка земли было обнаружено тело пропавшего с гнилостными изменениями. С целью установления причины его смерти назначено проведение судебно—
медицинской экспертизы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, расследование продолжается.
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