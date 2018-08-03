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МИД сообщил о первых итогах расследования убийства журналистов в ЦАР
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МИД сообщил о первых итогах расследования убийства журналистов в ЦАР 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Первые результаты следственных действий свидетельствуют о том, что россияне подверглись в Центральноафриканской Республике нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты. К расследованию подключилась Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), выделившая четырех экспертов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ЦАР возбудили 1 августа уголовное дело по факту гибели в стране российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Центральноафриканские правоохранители при поддержке специалистов ООН провели 1 и 2 августа осмотр места преступления и допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.
В пятницу запланировано рабочее совещание с участием жандармерии ЦАР и представителей посольства РФ в Банги, в ходе которого будут подведены промежуточные итоги работы следственной группы. МИД России держит ситуацию на особом контроле, отмечается в заявлении.
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