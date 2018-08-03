МИД сообщил о первых итогах расследования убийства журналистов в ЦАР 

Первые результаты следственных действий свидетельствуют о том, что россияне подверглись в Центральноафриканской Республике нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты. К расследованию подключилась Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), выделившая четырех экспертов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ЦАР возбудили 1 августа уголовное дело по факту гибели в стране российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Центральноафриканские правоохранители при поддержке специалистов ООН провели 1 и 2 августа осмотр места преступления и допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.