СМИ: полицейских подозревают в вымогательстве взятки в Ростове-на-Дону

Сотрудников полиции подозревают в вымогательстве взятки в Ростове-на-Дону.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 1 августа правоохранители во время дежурства обнаружили у ростовчанина наркотики и потребовали у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Задержанному удалось уговорить полицейских снизить сумму незаконного вознаграждения до 100 тысяч рублей, после чего он позвонил жене с просьбой достать и привезти деньги.

В настоящее время по факту преступления проводится проверка.