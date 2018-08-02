СМИ: полицейских подозревают в вымогательстве взятки в Ростове-на-Дону 

Сотрудников полиции подозревают в вымогательстве взятки в Ростове-на-Дону.
Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 1 августа правоохранители во время дежурства обнаружили у ростовчанина наркотики и потребовали у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Задержанному удалось уговорить полицейских снизить сумму незаконного вознаграждения до 100 тысяч рублей, после чего он позвонил жене с просьбой достать и привезти деньги.
Однако женщина обратилась управление собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области. В результате полицейские были задержаны при получении взятки.
В настоящее время по факту преступления проводится проверка.