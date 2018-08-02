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В Москве в автобусе зарезали мужчину
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В Москве в автобусе зарезали мужчину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажир автобуса в ходе ссоры смертельно ранил своего оппонента на севере Москвы, ему предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
По данным следствия, расследование ведется в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть.
"По версии следствия, днем 1 августа между пассажирами автобуса на севере Москвы на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый нанес ножом незнакомому мужчине колото-резаное ранение. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый признал вину, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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