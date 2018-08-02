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Экс-сенатора Кривицкого освободили из-под стражи
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В Италии освободят из-под стражи экс-сенатора Кривицкого, сообщил адвокат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защита российского экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, арестованного в Италии по запросу российских властей, добилась его освобождения из-под стражи, сообщил в четверг его итальянский адвокат Мауро Анетрини.
"Его освобождают. Мы ждём распоряжения сегодня вечером, максимум завтра утром", — сказал юрист РИА Новости. Ранее адвокат сообщил, что Кривицкий запросил убежище во Франции год назад. Он отметил, что решение о присвоении статуса беженца экс-сенатору будет рассмотрено в ноябре.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.
По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.
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