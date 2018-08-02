Суд арестовал 12 фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля арестовал еще одного фигуранта дела об избиениях в ярославской колонии N1, таким образом, число помещенных под стражу подозреваемых достигло 12. Об этом сообщает РИА «Новости».

Последним суд арестовал младшего инспектора дежурной смены ИК-1 Андрея Зыбина. Он пробудет под стражей до 20 сентября. По словам адвоката Зыбина, он не стал давать показания, так как не знает, в чем его подозревают. Следствие настояло на аресте инспектора, так как сочло его причастным к происшествиям в колонии.

Отмечается, что ходатайства об аресте еще четырех фигурантов дела поступили в суд в среду, 1 августа, при этом об их задержании официально не сообщалось.