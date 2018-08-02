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Изнасиловавший 16-летнюю девушку в Калуге мужчина причастен к убийству
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Изнасиловавший 16-летнюю девушку в Калуге мужчина причастен к убийству 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Следствие выяснило, что надругавшийся над 16-летней девушкой в 2004 году мужчина причастен к убийству четырех человек и покончил с собой при задержании, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.
"В один из дней сентября 2004 года около 22 часов 16-летняя калужанка возвращалась с прогулки домой по улице М. Жукова областного центра. Неизвестный мужчина внезапно напал на нее, сдавил шею, отчего потерпевшая потеряла сознание, и совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
Забрав мобильный телефон девушки, мужчина скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако установить личность преступника тогда не удалось.
"Следователи не раз возвращались к данному делу, на причастность к совершению преступления отрабатывались лица, схожие по описанию с нападавшим, склонные к совершению аналогичных преступлений. Лишь 2018 году современные технологии и методики экспертного исследования позволили выйти на личность нападавшего. На одежде потерпевшей были обнаружены следы биологического происхождения мужчины", — информирует СК.
Результаты генетической судебной экспертизы показали, что следы принадлежат жителю Калуги, 1974 года рождения. По информации следствия, для экспертного исследования был взят биологический материал у матери и сестер обвиняемого.
"Данный мужчина был причастен к совершению четырех убийств, преступлениям против половой неприкосновенности и ряду хищений. В 2006 году в ходе силовой операции по его задержанию в одном из частных домов Калуги он попытался бежать, был ранен", — сообщает СУСК, добавляя, что затем он покончил с собой.
Следствие отмечает, что считает доказанной вину этого мужчины в нападении на несовершеннолетнюю в 2004 году. «Поэтому с согласия потерпевшей и родственников обвиняемого принято решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого», — говорится в сообщении.
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