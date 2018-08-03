Ещё
В Екатеринбурге проверяют информацию о мумии мужчины на детской площадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге проверяют информацию о мумии мужчины на детской площадке 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что женщина вынесла на детскую площадку мумию мужа, сообщает в пятницу СУ СК РФ по Свердловской области.
Ранее в УМВД по Екатеринбургу со ссылкой на данные очевидцев в соцсетях РИА Новости сообщили, что ЧП произошло вечером в четверг во дворе одного из домов по улице Куйбышева. По словам свидетелей, пожилая женщина волоком на халате вынесла на улицу мумифицированное тело своего умершего супруга и оставила его на детской площадке. В полиции подтвердили информацию об обнаружении останков мужчины, уточнив, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома. По предварительным данным, скелетированные останки местного жителя, 1950 года рождения, обнаружены на улице, у дома по улице Куйбышева в Екатеринбурге", — говорится в сообщении СУ СК.
Следствие уточняет, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти не установлено, голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти мужчины. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»199
Убийца Буданова умер в колонии37
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери106
Следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской9
Соловьев призвал готовиться к удару США566
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение