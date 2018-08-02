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СК проверяет информацию о нападении собаки на людей в Екатеринбурге
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СК проверяет информацию о нападении собаки на людей в Екатеринбурге 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит доследственную проверку информации о нападении собаки на двух человек, сообщает в четверг СУСК по Свердловской области.
Сообщается, что проведение проверки организовано следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.
"По предварительным данным, утром 2 августа 2018 года во дворе дома по улице Белореченская, 8 в Екатеринбурге на женщину напала собака. При этом нападение собаки произошло и на мужчину, который подоспел пострадавшей женщине на помощь", — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут приняты меры к опросу очевидцев происшествия. Также выясняется, является ли напавшая на людей собака безнадзорной, устанавливаются другие обстоятельства инцидента, уточняет СУСК.
Пресс-центр УМВД России по Екатеринбургу сообщает, что 2 августа около 11.30 местного времени (9.30 мск) в отдел полиции №8 начали поступать сообщения от местных жителей о нападении собаки на пожилую женщину во дворе дома №8 по улице Белореченская. На место выехали сотрудники полиции.
"При проверке информация подтвердилась. Предварительно установлено, что на местную жительницу 1939 года рождения напала агрессивная собака, принадлежащая другой женщине, проживающей по соседству. Инцидент произошел во время выгула животного. Пострадавшей была оказана медицинская помощь прибывшей бригадой скорой помощи, женщина была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время службой участковых уполномоченных начата проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято соответствующее решение", — отмечается в сообщении.
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