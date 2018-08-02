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Убитый дочерьми отец не хотел, чтобы они учились
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Убитый дочерьми отец не хотел, чтобы они учились 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Убитый дочерьми отец не понимал, зачем им образование. Представители московской школы №1370 проводили беседу с мужчиной и столкнулись с «полным непониманием» этого факта, сообщил РИА Новости директор учебного заведения №1370 Сергей Корышев. Он уточнил, что в апреле беседа с отцом проводилась в присутствии инспектора отдела внутренних дел. При этом школа, в которой обучались две сестры, неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за их прогулов подростков, подчеркнул Корышев.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. По данным следствия, три сестры зарезали своего отца из-за личной неприязни. Девушки 17, 18 и 19 лет задержаны, им предъявлено обвинение. Они утверждают, что отец-тиран бил их, всячески издевался, не пускал в школу. Девушки рассказали, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
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