Неизвестный на юге Москвы выстрелил из пистолета из окна квартиры и попал прохожему в ухо

Вечером 1 августа в ОВД «Нагорный» обратился 35-летний сотрудник компании «Ингосстрах» , который сообщил, что подвергся нападению на ул. Болотниковская.

«Мужчина сообщил, что из окна жилого дома кто-то выстрелил из пистолета и попал ему в голову. Пострадавший обратился в больницу, где у него выявили рану правой ушной раковины», — сказал собеседник агентства.

По данному факту в МВД проводят проверку. Огонь, по предварительным данным, велся из пневматического оружия. Устанавливаются квартира, из которой стреляли, а также личность подозреваемого.