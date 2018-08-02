Неизвестный на юге Москвы выстрелил из пистолета из окна квартиры и попал прохожему в ухо 

Житель столицы попал в больницу после обстрела неизвестным в Нагорном районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 1 августа в ОВД «Нагорный» обратился 35-летний сотрудник компании «Ингосстрах», который сообщил, что подвергся нападению на ул. Болотниковская.
«Мужчина сообщил, что из окна жилого дома кто-то выстрелил из пистолета и попал ему в голову. Пострадавший обратился в больницу, где у него выявили рану правой ушной раковины», — сказал собеседник агентства.
По данному факту в МВД проводят проверку. Огонь, по предварительным данным, велся из пневматического оружия. Устанавливаются квартира, из которой стреляли, а также личность подозреваемого.