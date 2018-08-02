Ещё
Неизвестный на юге Москвы выстрелил из пистолета из окна квартиры и попал прохожему в ухо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный на юге Москвы выстрелил из пистолета из окна квартиры и попал прохожему в ухо 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Житель столицы попал в больницу после обстрела неизвестным в Нагорном районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 1 августа в ОВД «Нагорный» обратился 35-летний сотрудник компании «Ингосстрах», который сообщил, что подвергся нападению на ул. Болотниковская.
«Мужчина сообщил, что из окна жилого дома кто-то выстрелил из пистолета и попал ему в голову. Пострадавший обратился в больницу, где у него выявили рану правой ушной раковины», — сказал собеседник агентства.
По данному факту в МВД проводят проверку. Огонь, по предварительным данным, велся из пневматического оружия. Устанавливаются квартира, из которой стреляли, а также личность подозреваемого.
Агентство «Москва»: последние новости
Дворника избили до смерти у супермаркета в Зеленограде Полиция в Шереметьево задержала пассажира рейса Рим-Москва за пьяный дебош в самолете Более 4 тыс. ДТП произошло в Москве с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор161
У России таких ракет нет. И не будет336
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью783
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след56
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение