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СКР изучает вопрос отправки в ЦАР сотрудников для расследования убийства репортёров
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СКР изучает вопрос отправки в ЦАР сотрудников для расследования убийства репортёров 

Говорит Москва 57 минут назад
По её словам, собранные таким образом доказательства считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и при рассмотрении судом.
Петренко уточнила РИА Новости, что вопрос прорабатывается совместно с представителями российского МИДа.
Данные о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко появились 31 июля. Зарубежные СМИ писали, что репортёров похитили, допрашивали, пытали, а затем убили. В свою очередь в МИДе России заявили об отсутствии следов пыток на телах журналистов.
По информации телеканала «Дождь», в Центральноафриканской республике съёмочная группа готовила сюжет о деятельности ЧВК «Вагнер».
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