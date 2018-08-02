СКР изучает вопрос отправки в ЦАР сотрудников для расследования убийства репортёров

По её словам, собранные таким образом доказательства считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и при рассмотрении судом.

Данные о гибели Орхана Джемаля Александра Расторгуева и Кирилла Радченко появились 31 июля. Зарубежные СМИ писали, что репортёров похитили, допрашивали, пытали, а затем убили. В свою очередь в МИДе России заявили об отсутствии следов пыток на телах журналистов.