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В Армавире 76-летнего мужчину зарубили топором
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В Армавире 76-летнего мужчину зарубили топором 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Обвинение в убийстве выдвинуто против 46-летнего сына убитого
76-летний мужчина был зарублен топором в Армавире.
В полицию города 16 июля обратилась супруга пенсионера и заявила о том, что 14 июля ее муж вышел из дома по ул. Азовской и больше она его не видела.
В результате грамотных действий следствия установили причастность к преступлению 47-летнего сына пропавшего.
По версии следствия, утром 14 июля 2018 года мужчина приехаал к дачному участку, где его отец занимался по хозяйству. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого сын взял из сарая топор и трижды ударил им по голове и лицу отца. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело убитого на участке и ушел. О произошедшем никому не рассказал.
1 августа 2018 года следователи обнаружили тело в том месте, которое им указал обвиняемый. Точную причину смерти погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.
«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение. Его собираются заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, труп мужчины нашли в садоводческом товариществе «Восход» в Армавире.
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