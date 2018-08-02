Ещё
В Выборгском районе задержали мужчину, угнавшего авто у иностранки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Выборгском районе задержали мужчину, угнавшего авто у иностранки 

Ivyborg.ru 1 час назад
Мужчину, который угнал иномарку у своей знакомой, оперативно задержали сотрудники ГИБДД. Сообщается что пострадавшая является гражданкой Финляндии.
Пресс-служба МДВ сообщила, что в отделение выборгской полиции поступило сообщение об угоне. Гражданка Финляндии рассказала, что у нее был угнан автомобиль Toyota. В качестве подозреваемого она указала на своего знакомого.
Злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД. Угонщик оказался работником судостроительного завода. Мужчина заявил, что автомобиль он взял «покататься». По факту угона было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ivyborg.ru: последние новости
Полицейские нашли в доме жителя Ленобласти 800 кустов конопли Двое грибников убиты в лесу под Гатчиной В Петербурге задержаны липовые сотрудники миграционной службы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор171
У России таких ракет нет. И не будет342
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след61
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью785
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение