В Выборгском районе задержали мужчину, угнавшего авто у иностранки

Мужчину, который угнал иномарку у своей знакомой, оперативно задержали сотрудники ГИБДД . Сообщается что пострадавшая является гражданкой Финляндии

Пресс-служба МДВ сообщила, что в отделение выборгской полиции поступило сообщение об угоне. Гражданка Финляндии рассказала, что у нее был угнан автомобиль Toyota. В качестве подозреваемого она указала на своего знакомого.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД. Угонщик оказался работником судостроительного завода. Мужчина заявил, что автомобиль он взял «покататься». По факту угона было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.