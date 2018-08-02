Тульские заключенные научили кота приносить наркотики

Тульские зеки проявили чудеса дрессуры и научили кота «барыжить» наркотиками. Оперативная видеозапись попала в распоряжение «360».

Схема дрессировки простая и очень жестокая. Выяснилось, что один из заключенных, выйдя на свободу, забрал с собой местного кота.

Он сконструировал для хвостатого специальный ошейник с кармашком и установил на территории колонии кормушку. За несколько дней до попытки сбыта наркотиков мужчина перестал кормить животное. По предположению бывшего заключенного, первое, что должен был сделать кот, пробравшись на территорию колонии — броситься к кормушке, где его поджидала бы 22-летняя заключенная-наркоманка.

«В результате задержаны 32-летний житель Киреевского района Тульской области и его сообщница — 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено по 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамма амфетамина», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители провели обыск в доме у несостоявшегося наркодилера и нашли еще 10 граммов амфетамина и почти 20 граммов гашиша.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Покушение на преступление» и «Покушение на сбыт наркотиков». Их заключили под стражу.

Хвостатого фигуранта дела осмотрел ветеринар. Сейчас он восстанавливает силы на территории мини-зоопарка в ЦПКиО имени Белоусова.