СК России прорабатывает вопрос об отправке в ЦАР следователей 

Следственный комитет России совместно с представителями российского МИД прорабатывает вопрос о направлении в ЦАР следователей и криминалистов для следственных действий по делу об убийстве российских граждан.
«Действующее законодательство позволяет российским следственным органами проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идёт о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию России», — говорится в сообщении ведомства.
Доказательства, собранные таким образом, считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и последующем его рассмотрении судом.
31 июля в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, их расстреляли из засады местные группировки.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы ЦАР отговаривали российских журналистов от посещения опасных районов страны.