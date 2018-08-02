СК России прорабатывает вопрос об отправке в ЦАР следователей

Доказательства, собранные таким образом, считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и последующем его рассмотрении судом.

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Фигурант дела о пытках в одной из колоний Ярославской области написал явку с повинной

Суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ по делу о мошенничестве

В деле о пытках в ярославской колонии появились ещё четыре новых фигуранта