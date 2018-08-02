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СК России прорабатывает вопрос об отправке в ЦАР следователей
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СК России прорабатывает вопрос об отправке в ЦАР следователей 

RT на русском 1 час назад
Следственный комитет России совместно с представителями российского МИД прорабатывает вопрос о направлении в ЦАР следователей и криминалистов для следственных действий по делу об убийстве российских граждан.
«Действующее законодательство позволяет российским следственным органами проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идёт о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию России», — говорится в сообщении ведомства.
Доказательства, собранные таким образом, считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и последующем его рассмотрении судом.
31 июля в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, их расстреляли из засады местные группировки.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы ЦАР отговаривали российских журналистов от посещения опасных районов страны.
RT на русском: последние новости
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