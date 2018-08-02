Ставрополец подробно рассказал, как убил отчима 15 лет назад

Жителя Кировского района обвинили в покушении на взятку и убийстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователи рассказали, что мужчина попытался дать взятку должностному лицу в уголовном розыске МВД , чтобы его не привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Попытка не увенчалась успехом: мужчину сразу же задержали полицейские.

Во время расследования обстоятельств покушения на взятку оказалось, что мужчина причастен к убийству, произошедшему 15 лет назад. Об этом он подробно рассказал сотрудникам полиции, а во время проверки показаний восстановил картину произошедшего на месте преступления.

Убийство произошло в январе 2003 года. Обвиняемый — ему тогда было 20 лет — хотел защитить мать от агрессивного сожителя и решился ради этого на преступление. Он пришёл к отчиму с металлическим прутом и ударил того по голове своим импровизированным оружием. Затем он задушил мужчину верёвкой, а потом облил место происшествия бензином и поджёг труп.

Следователям пришлось потрудиться, чтобы найти доказательства совершённых преступлений. Они допросили множество свидетелей, провели сложные экспертизы. Наконец, дело с обвинительным заключением направлено в суд.