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Убитый Хачатурян не видел смысла в образовании дочек
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Убитый сестрами отец не понимал необходимость образования, заявили в школе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Школа в Москве проводила беседу с отцом, которого позднее убили его дочери, и столкнулась с "полным непониманием" необходимости получения ими образования, сообщил РИА Новости директор школы №1370 Сергей Корышев.
Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщала ранее пресс-служба ГСУ СК по Москве. Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина под действием наркотиков первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
"В конце апреля представителям образовательной организации удалось встретиться с отцом девочек в школе. Беседа с отцом проводилась в присутствии инспектора отдела внутренних дел. К сожалению, мы в очередной раз столкнулись с полным непониманием со стороны отца необходимости получения девочками образования, посещения школы", — рассказал директор школы.
Он подчеркнул, что в школе крайне переживают из-за сложившейся ситуации, ее "еще предстоит обсудить со всем коллективом на педагогических совещаниях".
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