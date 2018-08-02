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Стало известно, сколько будет идти следствие по делу трёх сестёр, убивших отца
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Стало известно, сколько будет идти следствие по делу трёх сестёр, убивших отца 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Расследование дела о трёх сёстрах, которые 27 июля зарезали своего отца, будет длиться от 6 месяцев до года, заявил Федеральному агентству новостей председатель президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков.
Он напомнил, что подозреваемые сразу сознались в убийстве и не пытались уйти от ответственности. «Поэтому я не верю в версию о спланированном убийстве. В противном случае они бы готовились к этому, просчитывали варианты действий», — отметил адвокат.
По его словам, в таких случаях подозреваемые часто инсценируют нападение, чтобы оправдать свои действия самозащитой. Кроме того, сёстры нанесли убитому 30 ранений ножом, что говорит о том, что они себя не контролировали. «Поэтому обязательно необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу», — сказал Жеребенков. По его прогнозам, если следователи придут к выводу о том, что в деле имело место состояние аффекта, девушки получат условное наказание, а если установят, что их действия стали самообороной, то дело могут вовсе прекратить.
Сейчас в отношении сестёр Хачатурян возбуждено уголовное дело по статье «Убийство в составе группы лиц». Девушки содержатся в изоляторе, а 2 августа суд рассмотрит вопрос об их аресте.
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