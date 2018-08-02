В Нижнем Новгороде за взятку задержан госинспектор труда

Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего государственного инспектора труда, подозреваемого в получении взятки в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК Росси по региону.

По версии следствия, 1 августа подозреваемый в своем служебном кабинете получил 50 тысяч рублей от директора районной теплоснабжающей компании. Взятка была предназначена для того, чтобы организация не привлекалась в полном объеме к ответственности за многочисленные нарушения трудового законодательства. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки по жалобе бывшего работника.

Сразу после получения взятки инспектор был задержан сотрудниками полиции и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки».