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Житель Омской области избил знакомого ради 20 тысяч рублей
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Житель Омской области избил знакомого ради 20 тысяч рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В полицию обратились супруги, которые стали свидетелями преступления. Семейная пара ехала вечером мимо автозаправки, когда увидела, как один мужчина избивает другого на автозаправке. Сельчане вызвали полицию и скорую. Прибывшим сотрудникам УМВД они описали приметы злоумышленника и указали, в какую сторону он скрылся.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнего подозреваемого и доставили его в полицию. Оказалось, что задержанный попросил знакомого подвести его до АЗС. У заправки он потребовал у водителя деньги. Когда мужчина отказался их давать, злоумышленник напал на знакомого и стал его избивать.
В результате нападения злоумышленник похитил около 20 тысяч рублей, находившиеся в сумке потерпевшего. В этот день мужчина получил деньги за работу на стройке. Часть похищенного задержанный выронил из карманов, пока убегал с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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