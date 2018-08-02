Житель Омской области избил знакомого ради 20 тысяч рублей

В полицию обратились супруги, которые стали свидетелями преступления. Семейная пара ехала вечером мимо автозаправки, когда увидела, как один мужчина избивает другого на автозаправке. Сельчане вызвали полицию и скорую. Прибывшим сотрудникам УМВД они описали приметы злоумышленника и указали, в какую сторону он скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнего подозреваемого и доставили его в полицию. Оказалось, что задержанный попросил знакомого подвести его до АЗС. У заправки он потребовал у водителя деньги. Когда мужчина отказался их давать, злоумышленник напал на знакомого и стал его избивать.

В результате нападения злоумышленник похитил около 20 тысяч рублей, находившиеся в сумке потерпевшего. В этот день мужчина получил деньги за работу на стройке. Часть похищенного задержанный выронил из карманов, пока убегал с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.