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В Москве посчитали членов ОПГ
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В Москве посчитали членов ОПГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более одной тысячи лидеров и активных участников организованных преступных групп установили в Москве. Эти данные озвучила столичная полиция по итогам работы за первое полугодие 2018 года, передает РИА Новости.
За шесть месяцев этого года раскрыто 3812 преступлений, совершенных ОПГ. Установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп, говорится в видеоматериалах совещания.
Зимой на вечеринке в ресторане башни «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт. Там праздновали 55-летие бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик, которого пресса называет авторитетом измайловской ОПГ. Нетрезвые гости обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия.
Пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух и более лиц.
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