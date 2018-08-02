В Москве посчитали членов ОПГ

Более одной тысячи лидеров и активных участников организованных преступных групп установили в Москве . Эти данные озвучила столичная полиция по итогам работы за первое полугодие 2018 года, передает РИА Новости

За шесть месяцев этого года раскрыто 3812 преступлений, совершенных ОПГ. Установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп, говорится в видеоматериалах совещания.

Зимой на вечеринке в ресторане башни «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт. Там праздновали 55-летие бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик, которого пресса называет авторитетом измайловской ОПГ. Нетрезвые гости обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия.

Пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух и более лиц.