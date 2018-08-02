В Красноярском крае 23-летнего парня подозревают в убийстве знакомого

В Тасеевском районе Красноярского края местный житель подозревается в убийстве знакомого.

По версии краевого Следственного комитета, в начале июля между жителями посёлка Тасеево произошла ссора. 60-летний мужчина обвинил 23-летнего знакомого в краже денег. В ходе разборок молодой мужчина нанёс другому ножевые ранения. От травм пострадавший скончался на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся. Позже выяснилось, что после убийства он ещё возвращался в дом погибшего, чтобы похитить его имущество.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.