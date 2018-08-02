Ещё
В Красноярском крае 23-летнего парня подозревают в убийстве знакомого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае 23-летнего парня подозревают в убийстве знакомого 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Тасеевском районе Красноярского края местный житель подозревается в убийстве знакомого.
По версии краевого Следственного комитета, в начале июля между жителями посёлка Тасеево произошла ссора. 60-летний мужчина обвинил 23-летнего знакомого в краже денег. В ходе разборок молодой мужчина нанёс другому ножевые ранения. От травм пострадавший скончался на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся. Позже выяснилось, что после убийства он ещё возвращался в дом погибшего, чтобы похитить его имущество.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске осудили мужчину за то, что перевел деньги террористам В Красноярском крае чиновника подозревают в хищении бюджетных средств В Красноярском крае грабители устроили разбойное нападение на пенсионеров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор161
У России таких ракет нет. И не будет336
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью783
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след56
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение