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Сестры-убийцы оказались в шоке от СИЗО
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Сестры-убийцы оказались в шоке от разделения по разным камерам в СИЗО 

Lenta.ru
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца в Москве, в СИЗО разделили по разным камерам. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников
«Девушки находятся в СИЗО номер 6. По прибытию они были все расселены в разные камеры, и на данный момент проходят этап карантина. Младшая и старшая девушки находятся в одиночках, у средней есть две сокамерницы. Общие условия им обеспечены», — рассказал правозащитник.
Он добавил, что девушки находятся в шоке и от самой ситуации и от того, что их так разделили. «Они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве», — отметил Мельников.
2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17,18 и 19 лет. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем трем предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Девушки признали свою вину, сказав, что сделали это из-за «многолетних неприязненных отношений», и рассказали об издевательствах отца.
57-летний Михаил Хачатурян был найден с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что на него напали в квартире, нанесли несколько ударов ножом, затем мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и вскоре умер в подъезде.
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