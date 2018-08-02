Опубликованы фото с места убийства Хачатуряна

Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства насильника Хачатуряна

Фотографии, сделанные сразу после убийства Михаила Хачатуряна собственными дочерьми, попали в распоряжении опубликованных кадрах видно, что место преступления было залито кровью.

Увидев фотографии с места убийства отца-тирана, можно подумать, что в подъезде одного из столичных домов произошла массовая бойня. Весь путь, который проделал перед смертью Хачатурян, залит кровью.

Также на фото попало и орудие убийства — нож, передает телеканал "360". Судя по всему, перед смертью садист пытался спастись из последних сил и даже успел вызвать лифт — кнопка измазана кровью.

Напомним, кровавая драма разыгралась в московской квартире 27 июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них — в сердце — оказалось смертельным.

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Сестры признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом — якобы тот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить в школу и встречаться с друзьями.

Михаила Хачатуряна похоронили на Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Позже знакомый убитого рассказал о любопытной детали в резонансном деле, которую по какой-то причине обошли стороной. Дело в том, что со счетов Хачатуряна пропали все деньги. Источник не исключает, что сестры могли совершить преступление из-за корыстных побуждений.