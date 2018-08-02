Фигурант дела о пытках написал явку с повинной

Фигурант дела о пытках в одной из колоний Ярославской области написал явку с повинной

Фигурант дело о пытках в исправительной колонии №1 — начальник отряда № 4 отдела по воспитательной работе с осуждёнными Алексей Микитюк — написал явку с повинной. Об этом сообщила его адвокат Лариса Кондратьева.

«Микитюк принёс явку с повинной. Он не скроется от следствия, не сможет оказать давление на других фигурантов», — цитирует ТАСС защитницу.

Отмечается, что следствие настаивает на заключении Микитюка под стражу.

Ранее пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова заявила, что в суд поступили ходатайства об аресте ещё четверых фигурантов уголовного дела о пытках в колонии.

28 июля суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии.